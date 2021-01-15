Сын директора Эрмитажа станет вице-губернатором Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в региональный парламент две кандидатуры на должности вице-губернаторов. Об этом сообщается на сайте Смольного.

Ответственным за сферу культуры депутаты должны утвердить Бориса Пиотровского, который с сентября 2020 года работал в должности заместителя главы комитета по культуре. Его отец Михаил Пиотровский возглавляет Эрмитаж.

Ранее за культуру в городе отвечал Владимир Кириллов, Одновременно он курировал комитет по правопорядку и безопасности.

Вторым кандидатом в правительство стал экс-глава «Россети Урал» Сергей Дрегваль, который заменит возглавившего ФАС энергетического вице-губернатора Максима Шаскольского. 23 ноября господин Дрегваль переехал в Петербург, став советником Александра Беглова.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург