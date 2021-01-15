Суд приговорил управляющего интернет-магазином по продаже наркотиков к 11,5 годам колонии

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил управляющего в интернет-магазине по продаже наркотиков Федора Афанасьева к 11,5 годам колонии, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Его обвиняли в 15 особо тяжких преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по ч. 3 ст. 30 п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), а также в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ)

Зампрокурора Новосибирской области ранее заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с 36-летним обвиняемым Федором Афанасьевым.

Во время следствия наркоторговец рассказал о деятельности группы на территории региона, лаборатории по производству наркотиков и о работе в ней граждан Казахстана.

Также он полностью признал свою вину в том, что в течение 2018 года он занимался сбытом наркотических средств, находясь при этом в колонии.

Организатора преступного сообщества осудили на 13 лет. В отношении остальных членов преступного сообщества, которые не признают своей вины, следствие продолжается.

Даниил Тарабукин