«Сова» приобрела краснодарскую клинику высоких медицинских технологий WMT В декабре 2020 года ФСК «Сова» приобрела клинику высоких медицинских технологий WMT (Краснодар) и прокомментировала «Ъ-Кубань» эту сделку: «Это очередной этап в реализации стратегии региональной экспансии сети клиник "Сова"».

Ирина Либерман, управляющий директор федеральной сети клиник «Сова»

«Покупка актива в Краснодаре полностью отвечает амбициям по развитию сети клиник «Сова», - отмечает Ирина Либерман, управляющий директор ФСК «Сова».

В декабре 2020 года ФСК «Сова» приобрела клинику высоких медицинских технологий WMT (Краснодар). «После проведенного внешнего аудита и оценки результатов работы клиники за последние два года, мы приняли окончательное решение о покупке WMT. Сделка была успешно зарегистрирована около месяца назад, - рассказывает Ирина Либерман. - Учитывая, что спрос на медицинские услуги стабилен и показывает рост, мы рассчитываем на достаточно быструю окупаемость инвестиций».

Приобретение краснодарской клиники – это очередной этап в реализации стратегии региональной экспансии сети клиник Сова. Неоспоримым преимуществом клиники WMT стало то, что наряду с поликлиническим отделением здесь есть мощная диагностическая база и современный стационар. «Для дальнейшего развития сети нам интересны медицинские центры с «полным циклом» медицинских услуг, такие как WMT», - поясняет Ирина Либерман.

«Покупка актива в Краснодаре полностью отвечает амбициям по развитию сети клиник «Сова»

Сегодня активными потребителями услуг частной медицины становятся представители нового поколения пациентов, которые предъявляют повышенные требования к качеству медицинских услуг, к технологиям. Поэтому с точки зрения окупаемости инвестиций ФСК «Сова» заинтересована приобретать современные активы, где пациент получает эффективное лечение в комфортных для себя условиях.

В планах ФСК «Сова» дальнейшее развитие клиники WMT в части расширения площадей, приобретения диагностического и хирургического оборудования экспертного класса, а также проект по цифровизации медицины.

Клиника высоких медицинских технологий WMT (Краснодар)

«Это потребует новых инвестиций, и сейчас мы как раз просчитываем эти бизнес-проекты с тем, чтобы мощности клиники WMT позволили помочь как можно большему количеству пациентов, - рассказывает Ирина Либерман. - Будем объективны, современные медицинские центры в нашей стране способны предлагать высокотехнологичное лечение и помогать пациентам с самыми серьезными заболеваниями».