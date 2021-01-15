515 отравлений лекарствами выявили в Удмуртии за 2020 год

За 2020 год в Удмуртии выявили 1,22 тыс. случаев острых отравлений химической этиологии. Это на 16,7% меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что чаще всего такие отравления возникали при употреблении лекарств (41,9% или 515 случаев), а также алкоголя и его суррогатов (24% или 295 случаев). Отметим, что 16 случаев отравления лекарствами закончились летальным исходом, а 22 человека погибли после употребления метанола. При этом лишь 20,9% смертельных случаев после приема алкоголя приходятся на метанол, 75,2% — на этанол, 3,8% — на другие спирты.