Осужденный за злоупотребления директор управляющих компаний лишился аттестата

Инспекция государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края аннулировала квалификационный аттестат директора двух управляющих компаний в Чусовском районе Александра Аннакулиева. Об этом сообщает пресс-служба ИГЖН.

Основанием для аннулирования стал приговор Чусовского суда, согласно которому господин Аннакулиев признан виновным в злоупотреблении полномочиями и осужден к обязательным работам на срок 460 часов.

«Законодательство четко определяет, что наличие судимости не позволяет занимать руководящие должности в организациях, которые осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами», - пояснил начальник ИГЖН по Пермскому краю Александр Евсюков.