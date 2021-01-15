Четыре города Волгоградской области получили гранты на благоустройство территорий

В Волгоградской области Урюпинск, Николаевск, Петров Вал и Палласовка получили гранты на реализацию проектов создания комфортной городской среды. Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в Урюпинске, выигравшему грант в 70 млн руб., реализуют проект «Вишневый сквер — центр городской культуры», в Николаевске (50 млн руб.) — проект по созданию многофункционального ландшафтного комплекса «Белый берег». В Палласовке намерены обустроить парк «Тургун» (50 млн руб.). В Петров Вале современное пространство для отдыха жителей всех возрастов сформируют на проспекте Пионеров и сквере Железнодорожников (50 млн руб.).

Реализация проектов рассчитана на 2021-2022 годы. В настоящее время муниципалитетами заключены контракты на выполнение проектной документации, после разработки которой в феврале 2021 года будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для выполнения работ по реализации проектов, уточняют в комитете ЖКХ.

Мария Шахрай