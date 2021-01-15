Названа причина эвакуации 300 человек из ТРЦ «МЕГА» в Самаре

Срабатывание пожарной сигнализации в ТРЦ «МЕГА» в Самаре стало причиной эвакуации 300 человек, в том числе, 20 детей. Происшествие случилось около 12:11 (MSK+1) в Красноглинском районе на 24 км Московского шоссе, 5. Об этом в пятницу сообщает ГУ МЧС по Самарской области

«Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова - Пожар № 2. По прибытию установлено, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации в магазине “АШАН”»,– говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов