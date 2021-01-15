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В Краснодаре выпало 16 сантиметров снега

Коммунальные службы Краснодара ведут расчистку улиц и дворов от снега, который выпал минувшей ночью, высота снежного покрова достигла 16 см, сообщает мэрия краевого центра.

В расчистке и обработке дорог противогололедными материалами задействованы 30 машин. Тротуары, подземные переходы и остановочные комплексы расчищают 620 человек и 50 единиц спецтехники. Городские власти просят жителей Краснодара без необходимости не совершать поездки на личных автомобилях, а воспользоваться общественным транспортом.

Анна Перова, Краснодар


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