Топ-менеджер Promobot покидает краевую общественную палату

Сооснователь и директор по развитию IT-компании Promobot Олег Кивокурцев подал заявление о выходе из состава Общественной палаты Пермского края. В краевое заксобрание уже внесен проект постановления о начале процедуры замещения вакантного места в общественном органе.

Олег Кивокурцев пояснил, что в настоящий момент не может уделять достаточно времени работе в общественной палате. «Первую половину прошлого года я находился в длительной командировке за пределами России, во второй половине 2020-го полностью посвятил свое время делам компании — нам нужно выдерживать наши строгие планы по росту. Из-за этого эффективность моей работы в палате была нулевой. Чтобы не подводить людей, которые меня приняли, и общество, которые мы представляем, я принял решение уйти»,— сообщил “Ъ-Прикамье” господин Кивокурцев. Топ-менеджер Promobot не исключил, что в дальнейшем будет готов вновь рассмотреть свое участие в региональной общественной палате.

Напомним, Олег Кивокурцев стал членом Общественной палаты Пермского края в конце 2019 года, когда завершались полномочия предыдущего состава общественного ведомства и формировался его новый состав.