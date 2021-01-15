Женщина погибла в ДТП мусоровоза и трех легковых автомобилей в Рыбинске

В городе Рыбинске Ярославской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек и еще один человек получил травмы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным пресс-службы, 15 января около 7:45 на окружной дороге Рыбинска столкнулись четыре автомобиля. В дорожно-транспортном происшествии участвовали легковые автомобили Chevrolet Niva, «Лада», Renault и грузовой автомобиль «МАЗ», оборудованный для перевозки мусора.

В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте 49-летняя женщина – водитель автомобиля Chevrolet Niva, Женщину – водителя автомобиля «Лада» госпитализировали в больницу.

На место ДТП выезжали экипаж ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. В настоящее время ведется проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Антон Антонов