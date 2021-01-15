The Best Burgers и Pasta&Pizza открылись в ЦДМ на Лубянке

В Центральном Детском Магазине на Лубянке (входит в Группу Компаний «Галс», которой принадлежит бренд «Галс-Девелопмент») открылись два ресторана итальянской и американской кухни — Pasta & Pizza и The Best Burgers.

В ресторане Pasta & Pizza, расположенном в Гастрогалерее на нулевом этаже детского комплекса, посетители смогут попробовать разнообразные итальянские блюда, приготовленные по национальным рецептам: 6 видов пасты, 8 видов пиццы, ризотто, супы, салаты и фирменные десерты. В ресторане для семейных обедов или встреч с друзьями The Best Burgers на 5-м этаже комплекса в меню представлен большой набор хот-догов, закусок, бургеров, а также блюда вегетарианской кухни.

«Мы приветствуем новых арендаторов и всегда рады открытиям в нашем детском магазине новых гастрономических заведений. Всего в ЦДМ на Лубянке для посетителей работает 34 кафе и ресторана. Гости имеют возможность попробовать национальные блюда со всего мира — изысканные блюда европейской кухни, разнообразные блюда американской, малайзийской, гавайской и др. И конечно же, невозможно пройти мимо легендарного мороженого — всеми любимый пломбир в стаканчике и эскимо не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых»,— отметила Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент».

В Гастрогалерее на нулевом этаже ЦДМ на Лубянке работают 12 корнеров — гости магазина могут попробовать разнообразные блюда европейской, итальянской, вьетнамской, греческой, грузинской, американской, гавайской кухни, а также выпечку в кондитерской «Буше» и др.

Фото: Группа Компаний «Галс»

На 4-м этаже для гостей с детьми работает семейное кафе «Волшебная страна Ангария» с настоящей ледяной пещерой, детской зоной и кулинарными мастер-классами, а также уютный итальянский ресторан для встреч с друзьями и бизнес-обедов Osteria Mario.

На фуд-корте 6-го этажа торгового комплекса развернули свою работу известные сетевые кафе быстрого питания — «Крошка Картошка», Dim Sum & Co, Cofix, «Суши Маkе», «Теремок», PH ВКУСНЫЙ, «Макдоналдс», RAFFLE WAFFLES, «Грабли», VanWok, KFC, BURGER KING, Krispy Kreme, «Баскин Роббинс» и пр. Посетители магазина могут попробовать разнообразное мороженное в кафе Gelateria PLOMBIR, булочки Cinnabon и отдохнуть в популярной кофейне «Шоколадница».

В ЦДМ на Лубянке введен усиленный режим дезинфекционной обработки поверхностей, проведена очистка систем кондиционирования и вентиляции, установлены УФ-рециркуляторы. Для обеспечения необходимого социального дистанцирования в общественных зонах нанесена специальная разметка. На входах в магазин можно бесплатно получить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки, ношение которых обязательно на территории торгового комплекса.

Подробная информация о магазинах и мероприятиях в ЦДМ на Лубянке представлена на сайте и на страницах в социальных сетях @cdm_moscow.