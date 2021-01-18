На все случаи жизни: что застраховали россияне в 2020 году

Страхование от несчастных случаев и защита денежных средств на картах остаются самыми популярными продуктами у клиентов, показало исследование Райффайзенбанка. В 2019-м и 2020 году они возглавили топ самых популярных страховок среди клиентов. В 2020 году клиенты стали чаще страховать недвижимость, а самым популярным медицинским продуктом стала страховка от рисков заражения COVID-19. Однако главной тенденцией стал рост интереса к онлайн-каналам для покупки и сравнения страховых продуктов.
Страховки 2020: что изменилось
В 2020 году клиенты стали иначе подходить к вопросу выбора и покупки страховки. И хотя два ключевых продукта остались прежними – это страхование от несчастных случаев и защита денег на счетах и картах от кражи – в топ-5 страховок произошли заметные изменения.
Страхование недвижимости стало более популярным – в 2020 году оно поднялось с четвертого на третье место. А страхование путешественников по очевидным причинам пользовалось меньшим спросом, однако все еще входит в топ-5. Кроме классической медицинской страховки, клиенты также пользуются защитой от задержки рейса.
Главным трендом стал рост интереса к онлайн-каналам. В 2020 году каждый четвертый страховой продукт клиенты оформляли онлайн. В 2019 году на доля таких покупок составляла только 14%.
“Мы видим, что страхование становится более популярным. Закрыть основные риски – важная часть устойчивой финансовой модели. Одновременно растет значимость цифровых каналов: клиенты хотят получать полис, не выходя из дома, и мы представили такую возможность для программ ОСАГО и КАСКО. Кроме того, в 2020 году мы уделяли много внимания медицинским страховым программам – кроме классических продуктов, клиентам в рамках страховки стали доступны консультации врачей”, - отметил Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.
АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
Страхование осуществляется страховыми компаниями по выбору банка.