В Ростовской области за сутки выявили 398 случаев коронавируса

Суточный прирост заболевших COVID-19 в Ростовской области составил 398 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове — 136. В Батайске, Гуково, Новошахтинске и Миллеровском районе выявлено по 14 случаев, в Волгодонске, Таганроге и Неклиновском районе — по 13, в Новочеркасске, Верхнедонском, Сальском районах — по 12, в Чертковском районе — 11 случаев, в Красносулинском и Куйбышевском районах - по 10. В Зимовниковском районе выявлено девять случаев, в Егорлыкском районе — восемь, в Шахтах и Азовском районах — по семь, в Багаевском, Морозовском, Шолоховском районах — по пять, в Боковском, Кашарском, Родионово-Несветайском районах — по четыре, в Азове, Зверево, Аксайском, Веселовском, Константиновском, Пролетарском, Тарасовском районах — по три, в Белокалитвинском, Волгодонском, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Песчанокопском районах — по два, в Донецке, Дубовском, Заветинском, Кагальницком, Каменском, Обливском, Орловском, Ремонтненском, Тацинском, Усть-Донецком и Целинском районах — по одному.

За сутки в регионе вылечились 304 человека. Умерли 17 человек.

По состоянию на утро 15 января количество инфицированных в области превысило 57,5 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1369. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 47,6 тыс. человек, умерли 2 310 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 2,9 тыс. человек.

Наталья Шинкарева