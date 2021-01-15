Житель Самары подозревается в посредничестве во взятке ГИБДД за водительские права

Житель Самары стал фигурантом уголовного дела о посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Об этом в пятницу сообщает региональное СУ СК.

Правоохранители установили, что 27 ноября минувшего года подозреваемый получил от другого местного жителя 800 тыс. руб. для передачи сотрудникам РЭО ГИБДД У МВД по Самаре. Незаконное вознаграждение передавалось за получение четырех водительских удостоверений категории D без фактического обучения и сдачи экзамена. Расследование уголовного дела продолжается.

Георгий Портнов