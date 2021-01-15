Уточнены сроки открытия филиала Третьяковской галереи на Фабрике-кухне в Самаре

Реконструкция здания самарской Фабрики кухни и работы по благоустройству площадки возле нее предполагается закончить в текущем году. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова по итогам его встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.

«Уже с 2022 года в полной мере, после введения здания в эксплуатацию, начнет работать филиал Третьяковской галереи»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова (обанкротился) в стиле конструктивизма построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения. Сейчас Фабрика-кухня находится в стадии реставрации, после которой в здании расположится филиал Государственной Третьяковской галереи. Работы должны завершиться осенью этого года.

Георгий Портнов