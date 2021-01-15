«Аэрофлот» пытается обжаловать решение об отказе в компенсации убытков после инцидента с МиГ-31

ПАО «Аэрофлот» направило жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд по спору, касающегося авиационного инцидента с истребителем МиГ-31 в 2018 году. Ранее суд отказался взыскивать с ответчиков убытки в размере 128,3 тыс. руб. из-за прерванного взлета и перенесенного рейса лайнера А-320.

Напомним, 22 августа 2018 года самолет выполнял разбег по ВПП аэродрома Большое Савино. В это время с другой стороны полосы занимал место МиГ-31 из состава дежурных сил 764 истребительного полка для взлета по тревоге. В итоге экипаж Airbus был вынужден выполнить экстренное торможение. Комиссия по расследованию серьезного авиаинцидента решила, что он произошел из-а недостаточного взаимодействия между гражданскими и военными специалистами во время внеплановых взлетов.

В прошлом году «Аэрофлот» обратился с иском о взыскании убытков, но суд согласился с позицией комиссии по расследованию которая указала, что виновных действий никто из участников серьезного авиационного инцидента не совершил. В итоге Арбитражный суд Москвы в удовлетворении исковых требований отказал.