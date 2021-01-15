С поправкой на морозы

Когда термометр предательски стремится вниз, выход один: утепляться. «Коммерсантъ Стиль» собрал шесть многослойных и, разумеется, модных образов, чтобы в ближайшие пару месяц (надеемся, что все же меньше) вам было тепло, а глаз продолжал радоваться.

ДЛЯ НЕЕ

Делу — время

Если вместо работы на удаленке у вас впереди пара-тройка встреч, то сделать ставку стоит на понятные сочетания, но вместе с тем вещей с характером. К примеру, классической рубашки с оборками, принтованного жилета и жакета с аппликацией, а также бросающих вызов аксессуаров.

1. RED Valentino, пальто на пуговицах, 49 155 руб, farfetch. com 2. Alexander Wang, рубашка со сборками, 39 930 руб, farfetch. com 3. Jil Sander, брюки, 69 950 руб, tsum. ru 4. Alexander Mcqueen, жакет, 199 000 руб, tsum. ru 5. Burberry, жилет, 64 050 руб, tsum. ru 6. Jil Sander, сумка, 43 437 руб, farfetch. com 7. Camper, туфли на контрастной подошве, 10 101 руб, farfetch. com 8. Mikimoto, серьги, цена по запросу, mercury. ru

Выходные данные

Несмотря на то что удовольствие от посиделок в барах и ресторанах можно получать пока только до 23:00, наряды, ожидавшие своего звездного часа со времен самоизоляции, выгулять все же стоит. Правда, лучше всего это делать в компании с шубой — на тот случай, если все же захочется пройтись по заснеженной Москве и сделать волшебные фотографии.

1. Bottega Veneta, длинная шуба из шерпы, 515 176 руб, farfetch.com 2. Valentino, рубашка, 199 500 руб, tsum.ru 3. Balenciaga, юбка, 189 000 руб, tsum.ru 4. Omega, часы Constellation, цена по запросу, omegawatches. com 5. Joseph, жакет, 43 550 руб, tsum.ru 6. Bottega Veneta, клатч The Pouch, 171 103 руб, farfetch.com 7. Maison Margiela, ботильоны Tabi, 54 096 руб, farfetch.com

Активная позиция

Если грядут насыщенные выходные, в которые вы намерены изучить все неизведанные улочки и победить собственный рекорд по количеству шагов, одевайтесь максимально тепло. Вариант «луковицы» — самое то. PS: не забудьте об удобной обуви.

1. Rains, пуховик, 51 365 руб, farfetch.com 2. Loewe, шерстяные перчатки, 14 800 руб, tsum.ru 3. Isabel Marant Etoile, джинсы бойфренды, 17 900 руб, farfetch.com 4. Rejina Pyo, водолазка тонкой вязки, 34 129 руб, farfetch.com 5. Bottega Veneta, шарф, 1 850,bottegaveneta.com 6. Jil Sander, ботинки челси, 69 950 руб, farfetch.com

ДЛЯ НЕГО

Работа не волк

Тем, кто продолжает трудиться в офисе, с одной стороны, повезло меньше. С другой, есть возможность экспериментировать со стилем, а заодно доказывать себе и окружающим, что даже зимой легко быть в тренде и контексте.

1. Albione, пальто, 9 890 руб, albione.ru 2. Eterna, рубашка, 3 499 руб, eternarussia.ru 3. BOSS, шерстяной джемпер, 33 000 руб, tsum.ru 4. Dsquared2, двубортный костюм, 92 964 руб, farfetch.com 5. Valentino, шарф с логотипом, 28 050 руб, farfetch.com 6. Breitling, часы Top range 2020 Aviator 8 Chronograph, 432 000 руб, mercury.ru 7. Toga Virilis, лоферы, 32 587 руб, farfetch.com 8. Orciani, сумка, 47 123 руб, farfetch.com

Цветовые решения

Пожалуй, самое неочевидное, зато крайне интересное сочетание (бежевого и сиреневого) будет смотреться еще выигрышнее в многослойном образе в стиле спорт-шик.

1. Moncler + Rick Owens, пуховый жилет, 130 500 руб, tsum.ru 2. Burberry, брюки, 34 200 руб, tsum.ru 3. Bottega Veneta, водолазка, 79 950 руб, tsum.ru 4. Bottega Veneta, парка, 179 500 руб, tsum.ru 5. Eytys, ботинки челси, 35 799 руб, farfetch.com

Не из робкого десятка

Самые смелые в таком луке захотят засветиться на каждой модной вечеринке наступившего 2021-го. Те, кто пока по каким-то причинам стесняется подобных стилистических решений (а зря), могут проверить наши предположения относительно его «рентабельности» на встрече с друзьями.