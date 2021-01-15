Коронавирус в Ярославской области: еще шесть человек умерли и 189 заболели

В Ярославской области за сутки произошло еще шесть смертей от коронавируса. Скончались женщины 1954 и 1961, 1964, 1965 и 1987 годов рождения, и мужчина 1978 года рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 189 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 163 человека выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 15 января, в регионе официально подтверждено 25130 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 23605 человек выздоровели. 252 пациента скончались. В больницы госпитализировано 1845 человек, из них 842 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1003 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 12404 человека. На втором месте Рыбинск — 3382 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1420 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 187, 143 и 125 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2807 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7846 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов