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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ   |  купить фото

В Оренбуржье за сутки выявлен 171 случай заболевания COVID-19

В Оренбургской области за последние 24 часа зафиксирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе скончались три человека с COVID-19, выздоровели 158 пациентов. Об этом в пятницу, 15 января сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за период пандемии в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 31347. Умерли 405 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 27706 пациентов.

Ани Айвазян


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