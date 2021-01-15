В Оренбуржье за сутки выявлен 171 случай заболевания COVID-19

В Оренбургской области за последние 24 часа зафиксирован 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе скончались три человека с COVID-19, выздоровели 158 пациентов. Об этом в пятницу, 15 января сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за период пандемии в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 31347. Умерли 405 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 27706 пациентов.

Ани Айвазян