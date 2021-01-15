ВС Башкирии отказал минкультуры республики в иске к дирижеру Рустэму Сулейманову

Верховный суд Башкирии отказал министерству культуры республики в иске к дирижеру Рустэму Сулейманову и интернет-газете «Реальное время» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Спор возник из-за колонки Рустэма Сулейманова, опубликованной на сайте «Реального времени» в сентябре 2019 года. В ней музыкант рассказал о проблемах Сибайской филармонии. По его словам, в течение четырех лет власти республики не занимались восстановлением здания, пострадавшего в результате пожара в 2015 году. Труппа филармонии «не может давать концерты, вхолостую репетирует в брошенном корпусе зауральского филиала Аграрного университета», отмечал автор. Далее Рустэм Сулейманов сообщил, что «коллектив Сибайской филармонии давно разбежался: кто в Уфу, кто в Магнитогорск, кто в соседний Татарстан, труппы нет». Ответственность за ситуацию он возложил на министра культуры Башкирии Амину Шафикову, которой «не удалось решить финансирование проекта реконструкции Сибайской филармонии».

Министерство культуры, обращаясь с иском, заявило, что эти сведения не соответствуют действительности. Истец просил их опровергнуть и выплатить 100 тыс. руб. компенсации морального вреда.

В мае Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил требования министерства культуры, признав информацию в статье ложной и порочащей. Вынося решение, суд отметил, что Рустэм Сулейманов не представил доказательств, подтверждающих достоверность опубликованных сведений. Ответчики должны были опровергнуть спорную информацию, опубликовав решение суда на сайте «Реального времени». Также на Рустэма Сулейманова было наложено 10 тыс. руб. штрафа в пользу Амины Шафиковой.

Отменяя решение первой инстанции, Верховный суд учел, что министр культуры является публичной фигурой, и в отношении нее действует принцип «более высокой степени терпимости». Судебная коллегия пришла к выводу, что ответчики за рамки допустимой критики не вышли. Пожар в здании филармонии действительно произошел, после чего учреждение культуры не функционировало на протяжении нескольких лет, указал ВС Башкирии.

Влада Шипилова