Назначен и.о. первого заместителя главы миндортранса Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал ряд новых назначений в руководстве органов исполнительной власти. Постановлением от 15 января исполняющим обязанности первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта региона назначен Станислав Харченко. Он займет должность на условиях срочного служебного контракта. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Накануне назначения губернатор изменил структуру министерства: теперь первый заместитель главы ведомства отвечает за дорожное хозяйство, а заместитель – за транспорт и все, что с ним связано. Ранее было наоборот. Сергей Харченко с декабря 2019 года занимал должность замглавы миндортранса, курирующего дорожную отрасль. Прежний первый заместитель главы миндортранса области Александр Филиппов был уволен 25 декабря 2025 года. Освободившуюся должность простого заместителя министра займет бывший вице-мэр Челябинска Александр Егоров, который будет курировать транспортную отрасль.

Помимо этого, 14 января Алексей Текслер назначил на должность заместителя начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Николая Барышникова. Он приступит к обязанностям с 19 января. Кроме того, заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Егор Козлов.