Конкурсная комиссия выбрала трех кандидатов на пост мэра Уфы

Конкурсная комиссия рекомендовала городскому совету Уфы трех кандидатов на пост главы городской администрации, сообщает пресс-служба горсовета.

Окончательный список претендентов сформирован сегодня утром. В него попали исполняющий обязанности главы администрации Сергей Греков, начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы Артур Гафаров и заместитель управляющего директора по корпоративным и правовым вопросам ПАО «ОДК-УМПО» Алексей Слепнев.

Напомним, на пост сити-менеджера претендовали 11 кандидатов, однако до конкурса были допущены пятеро. Помимо господ Гафарова, Грекова и Слепнева претендентами были депутат Курултая от КПРФ Рустам Хафизов и генеральный директор АО «БПО „Прогресс“» Марат Тимиров.

Анна Соколова