В Самарской области за сутки умерли 9 человек с COVID-19

За последние сутки в Самарской области скончались девять пациентов с коронавирусной инфекцией. За этот период число вновь выявленных зараженных COVID-19 в регионе составило 283, из больниц выписаны 280 человек. Об этом в пятницу, 15 января сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было зафиксировано 35724 случая заражения COVID-19. Общее число летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе достигло 739.

Ани Айвазян