На Кубани за сутки выявлено 194 новых случая коронавирусной инфекции

В Краснодарском крае общее количество заболевших коронавирусной инфекцией составило 30572 человека, прирост заболеваемости за сутки составил 194 случая, сообщает администрация края. Больше всего заболевших в Краснодаре — 56 человек, в Сочи – 24 человека, в Анапе – семь новых заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 538,6.

За последние сутки на Кубани выздоровели 194 человека, летальных исходов 18. Всего с начала пандемии в крае скончался 1161 пациент с диагнозом COVID-19, 20899 человек вылечились.

Анна Перова, Краснодар