Скончавшегося ректора Пермского медуниверситета лишат статуса депутата краевого заксобрания

В Законодательное собрание Пермского края внесен законопроект о прекращении полномочий депутата, бывшего ректора пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера Ирины Корюкиной.

Напомним, госпожа Корюкина скончалась 7 декабря 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19. В соответствии с законодательством в таких случаях полномочия парламентария досрочно прекращаются решением заксобрания с момента наступления смерти. Как указано в сопроводительном письме к законопроекту, рассмотреть этот вопрос предлагается на заседании краевого парламента 21 января.

Ирина Корюкина возглавляла пермский медуниверситет с 2005 года. С 2006 года была депутатом Законодательного собрания Пермского края, входила в состав фракции «Единая Россия». Являлась членом комитета по социальной политике.