Госдолг Нижегородской области вырос на 14,5% за год

Государственный долг Нижегородской области к 1 января 2021 года составил 85,5 млрд руб., сообщили в региональном минфине. За прошедший год он вырос на 14,45%. Долговая нагрузка составила 59,5% при максимально допустимой нагрузке 60%.

За прошедший год регион увеличил объем обязательств по федеральным бюджетным кредитам на 9,7 млрд руб. «В декабре 2020 года на эту сумму был привлечен дополнительный федеральный бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых, в результате чего в декабре на данную сумму не привлекались кредиты коммерческих банков»,— пояснили в минфине.

Объем основного долга по ценным бумагам уменьшился на 3,8 млрд руб. за счет погашения амортизационной части по ранее размещенным займам. Источниками погашения стали новый облигационный заем и коммерческие кредиты.

Таким образом, к 1 января 20201 года в структуре госдолга региона 48,5% занимают государственные ценные бумаги, 17,8% – кредиты коммерческих банков, 33,5% – бюджетные кредиты, 0,2% – государственные гарантии.

Анастасия Еремина