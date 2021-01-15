Около 289 тысяч татарстанцев живут за чертой бедности — Минтруда

В Татарстане порядка 289 тыс. человек живут за чертой бедности. Из них 70% составляют семьи с детьми. Об этом перед заседанием коллегии Минтруда Татарстана сообщила его глава Эльмира Зарипова.

«Уровень бедности — это показатель доходов ниже прожиточного минимума. Официально эти люди декларируют доходы ниже прожиточного минимума», — отметила министр.

По ее словам, основная задача министерство заключается в трудоустройстве безработного населения. На сегодняшний день число состоящих на учете в центрах занятости населения составляет свыше 38 тыс. татарстанцев.

"Ъ-Казань"