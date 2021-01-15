В Петербурге выявили 3094 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге —3094. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 228 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 13,2% пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

По данным Смольного, на коронавирус в Петербурге за сутки обследовали 36812 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1614 горожан. Оперативный штаб сообщил о смерти еще 72 человек с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии вирус был выявлен у 290 908 человек.