Из конкурсной массы экс-главы «Камской долины» исключили акции АО «ЦУП»

Суд исключил из конкурсной массы экс-главы «Камской долины» Андрея Гладикова акции АО «Центр управления проектами» (ЦУП). ЦУП входило в строительную группу «Камская долина» и было признано банкротом так же, как и ключевая компания холдинга АО «Камская долина». Акциями ЦУП владеют господин Гладиков и экс-председатель совета директоров группы Алевтина Романова. По данным материалов дела, финансовый управляющий должника Виталий Нахабин заявил, что акции ЦУП являются неликвидными, и из-за этого расходы на их продажу станут необоснованными.

Экс-гендиректор «Камской долины» Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по требованию Сбербанка. Господин Гладиков вместе с Алевтиной Романовой выступал поручителем по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывают более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем неисполненных собой финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

АО «ЦУП» насчитывает 200 млн штук обыкновенных акций АО «ЦУП» номинальной стоимостью 1 руб. каждая. За ЦУП числится более 900 млн руб. долгов, тогда как активы компании составляют менее 755 млн руб., большая часть из них – дебиторская задолженность.

Сбербанк, в пользу которого указанные акции были обременены залогом, согласился с ходатайством финуправляющего должника. В кредитном учреждении подтвердили, что из-за неликвидности акций ЦУП не собираются оставлять за собой. В результате рассмотрения заявления суд исключил из конкурсной массы Андрея Гладикова акции АО «ЦУП» как не обеспеченные залогом имущества должника.