Более 3,6 млрд рублей выдали в Удмуртии по сельской ипотеке за 2020 год

За 2020 год 1,81 тыс. семей Удмуртии оформили льготную сельскую ипотеку. Общий объем выданных кредитов составил 3,65 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Республика занимает 4 место в стране по данному показателю.

«Уполномоченный банк продолжает прием заявок, и надо отметить, в 2021 году в программу внесен ряд новшеств. Теперь в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, строить жилой дом на арендованном земельном участке. Покупать же готовые квартиры разрешат только в домах не выше пяти этажей. Повысит доступность льготной сельской ипотеки сельских жителям также обязательная регистрация в приобретенном жилье»,— добавили в минсельхозе.