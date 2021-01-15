Облсуд отказал «Макфе» в возврате 30 млн рублей залога, внесенных за бывшего топ-менеджера

Челябинский областной суд отказал представителю АО «Макфа» в возврате залога в размере 30 млн руб., внесенного предприятием в обеспечение явки бывшего топ-менеджера компании Андрея Чуркина, обвиняемого в получении взятки. Решение в апелляционном порядке принято 14 января, сообщает пресс-служба облсуда.

27 октября 2020 года Центральный районный суд Челябинска отказался принять к рассмотрению ходатайство представителя «Макфы» о возврате денег, указав, что мера пресечения в виде залога не отменялась и не изменялась, а ходатайство подлежит рассмотрению следователем, так как уголовное дело в настоящее время находится у него в производстве. Областной суд оставил постановление первой инстанции без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2017 году директора московского филиала АО «Макфа» Андрея Чуркина задержали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. По версии силовиков, с января 2011 по январь 2014 года топ-менеджер помогал экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу получить 3,4 млрд руб. от южноуральских бизнесменов. Позже следствие переквалифицировало обвинение на ст. 290 УК РФ (получение взяток). Почти год Андрей Чуркин провел в следственном изоляторе. 22 марта 2018 года в качестве меры пресечения суд избрал залог в размере 30 млн руб., внесенный ОА «Макфа». Через несколько месяцев обвиняемый исчез. Сейчас он находится в розыске.