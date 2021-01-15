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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Стало известно имя нового прокурора Самары

На должность прокурора Самары назначен Артем Ярыгин. Этот пост он будет занимать пять лет. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Артем Ярыгин окончил юридический факультет Оренбургского филиала Московской государственной юридической академии. Работал на посту следователя, старшего следователя, заместителя прокурора Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской области. С 2008 года перешел на пост прокурора Курманаевского района, а с 2010 года стал Кувандыкским межрайонным прокурором Оренбуржья. С 2015 года работал старшим помощником прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

В июне 2020 года прокурором Самарской области был назначен Сергей Берижицкий. Ранее он занимал пост прокурора Оренбургской области.

Ани Айвазян


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