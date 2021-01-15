В Прикамье вновь растет заболеваемость коронавирусом

Общее количество заболевших коронавирусом в Пермском крае достигло 35106 человек: за прошедшие сутки такой диагноз был поставлен еще 294 жителям региона. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Из числа новых заболевших большая часть - 224 человека проходит лечение дома, в больницы госпитализированы 50 человек. По данным краевого минздрава, ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 14 января – 0,99).