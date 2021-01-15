В производство безалкогольных напитков в Башкирии инвестируют 124 млн рублей

В Архангельском районе Башкирии планируют расширить производство безалкогольных напитков, рассказал вчера на «Инвестчасе» в правительстве учредитель ООО «Архангельские варенья» Азамат Галин, сообщает пресс-служба правительства региона. Инвестор планирует вложить 124 млн руб. в покупку технологического оборудования для увеличения объемов производства с 1,6 т в целом по ассортименту до 2 тыс. т по каждому из направлений — соки, лимонад, безалкогольная медовуха.

Проект будет включен в перечень приоритетных. Инвестору будет возмещена часть затрат на закладку садов интенсивного типа и закупку сырья.

Как сообщила пресс-служба министерства торговли Башкирии, производство будет размещено в деревне Новоустиновка Архангельского района. Здесь инвестор собирается реконструировать существующее производственное здание. Также будут открыты собственные торговые точки в крупных городах России и посажены виноградники.

После всех объектов переработки введения в эксплуатацию будет создано от 25 до 30 рабочих мест.

ООО «Архангельские варенья», по данным kartoteka.ru, зарегистрировано в январе 2013 года. Компания занимается производством недистиллированных напитков из сброженных материалов. В 2019 году выручка компании составила 1,3 млн руб., убыток — 23 тыс. руб.

Майя Иванова