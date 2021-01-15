На Ямале зарегистрировали 110 случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) зарегистрировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Один человек скончался.

Таким образом, с начала пандемии в округе выявлено 34 178 случаев COVID-19 Более 27 тыс. пациентов выздоровели, 362 человека скончались.

В России за сутки диагноз подтвердился еще у 24 715 человек. С начала пандемии вирус был выявлен у 3 520 531 пациентов. Более 2,9 млн человек уже выздоровели, 64 495 больных скончались.

Михаил Мананников