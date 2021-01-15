Власти Ростова планируют расширить дорогу на улице Вавилова до четырех полос

В Ростове была представлена окончательная версия проекта реконструкции ул. Вавилова. Проект уже прошел общественные слушания, в результате которых в него были внесены правки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Реконструкция ул. Вавилова будет организована за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Планируется, что к 2025 году дорога станет магистральной.

Согласно проекту, дорога на ул. Вавилова будет расширена до четырех полос. Кроме того, будут оборудованы два проезда местного значения шириной 5,5 м. Отмечается, что в рамках проекты будет построена двухуровневая развязка. В первом уровне будет транспортное кольцо «ул. Королева — ул. Вавилова — микрорайон Суворовской», а второй уровень будет обустроен через мост в другую сторону. Для реализации проекта будут выкуплены 139 земельных участков.

Наталья Шинкарева