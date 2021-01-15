В Тюменской области COVID-19 выявили еще у 166 человек

За прошедшие сутки в Тюменской области было подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Еще три пациента скончались.

По данным на 15 января, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 25 735 случаев инфицирования COVID-19. Более 24 тыс. пациентов выздоровели, 226 человек скончались.

В России за сутки диагноз подтвердился еще у 24 715 человек. С начала пандемии вирус был выявлен у 3 520 531 пациента. Более 2,9 млн человек уже выздоровели, 64 495 больных скончались.

Михаил Мананников