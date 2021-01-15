Суд в Уфе арестовал на два месяца двух задержанных по событиям в Кармаскалах

Орджоникидзевский районный суд Уфы арестовал на два месяца Марата Шарафутдинова и Ильнура Кинисарова, подозреваемых в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ) и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ), сообщил "Ъ-Уфа" собеседник в правоохранительных органах. По его словам, у Марата Шарафутдинова в ходе обыска был изъят обрез охотничьего ружья 32 калибра, а у Ильнура Кинисарова — самодельный пистолет калибра 5,6 мм.

Сегодня, добавил собеседник, районный суд примет решение об аресте в отношении еще двух подозреваемых.

Напомним, в среду сотрудники ЦПЭ МВД по Башкирии и регионального УФСБ задержали шесть человек. По мнению следствия, они являются членами запрещенной национальной организации «Башкорт» (признана экстремистской). Задержание и обыски проходили в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2020 года после событий в Кармаскалах, когда для поддержки местного жителя Айтугана Бикташева в споре с его знакомым Айнуром Хакимовым в поселок приехали несколько десятков человек. Сотрудники полиции тогда задержали в поселке около 15 человек.

Олег Вахитов