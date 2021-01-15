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Райффайзенбанк – в топ-10 лидеров рынка факторинга по версии АФК

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Объем факторингового портфеля Райффайзенбанка по итогам 2020 года вырос на 16% и составил 27,8 млрд руб., согласно предварительным оценкам Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК). В результате Райффайзенбанк – в топ-10 рейтинга факторов на российском рынке. За два года количество клиентов, выбравших факторинг Райффайзенбанка, выросло на 65%.


Райффайзенбанк активно развивает цифровые сервисы факторинга, что позволяет клиентам быстро получать доступ к финансированию при расчетах с контрагентами. В 2020 году факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах.

“Удобство и скорость работы с факторинговым финансированием – наш главный приоритет в развитии сервисов для клиентов. Мы рады, что все больше компаний выбирают наши решения и пользуются ими полностью удаленно, что особенно важно в период пандемии. В 2021 году мы продолжим активный рост на рынке факторинга”, – отметил Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

Подробнее о факторинговых сервисах банка можно узнать на сайте.

АО Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 12-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным и лучшим банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 16,8 млн клиентов в 2 000 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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