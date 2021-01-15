Райффайзенбанк – в топ-10 лидеров рынка факторинга по версии АФК

Объем факторингового портфеля Райффайзенбанка по итогам 2020 года вырос на 16% и составил 27,8 млрд руб., согласно предварительным оценкам Ассоциации Факторинговых Компаний (АФК). В результате Райффайзенбанк – в топ-10 рейтинга факторов на российском рынке. За два года количество клиентов, выбравших факторинг Райффайзенбанка, выросло на 65%.

Райффайзенбанк активно развивает цифровые сервисы факторинга, что позволяет клиентам быстро получать доступ к финансированию при расчетах с контрагентами. В 2020 году факторинг Райффайзенбанка получил наивысшую оценку от Markswebb по доступности в цифровых каналах.

“Удобство и скорость работы с факторинговым финансированием – наш главный приоритет в развитии сервисов для клиентов. Мы рады, что все больше компаний выбирают наши решения и пользуются ими полностью удаленно, что особенно важно в период пандемии. В 2021 году мы продолжим активный рост на рынке факторинга”, – отметил Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзенбанка.

Подробнее о факторинговых сервисах банка можно узнать на сайте.