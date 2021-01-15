В Калмыкии экс-глава МО предстанет перед судом

В Калмыкии Городовиковский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Яшалтинского районного муниципального образования. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.1 ст.169 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, в 2018 году экс-глава МО передал главе фермерского хозяйства, являющегося его родственником, земельный участок, находящийся в собственности подведомственной муниципалитету коммунальной организации. Предположительно, руководителю организации было запрещено проводить какие-либо работы на участке, а родственник обвиняемого бесплатно использовал данную землю.

Кроме того, в апреле 2020 года злоумышленник якобы дал указания демонтировать и изъять принадлежащие местному главе крестьянского хозяйства водозаборные сооружения, таким образом, лишив предпринимателя осуществлять полив растений, что привело к их гибели и причинению ущерба в размере около 600 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай