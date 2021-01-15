Трое ярославцев отдали мошенникам более 1 млн рублей

В Ярославской области произошло еще три случая телефонного мошенничества, в результате которого жители Ярославля и Рыбинска лишились в общей сумме более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники во всех случаях действовали по стандартным схемам. Так на телефон 51-летней жительницы Кировского района Ярославля позвонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками службы безопасности банка и сотрудниками правоохранительных органов. Звонившие, под предлогом предотвращения хищения денежных средств, убедили женщину обналичить денежные сбережения, хранящиеся на ее банковской карте.

Потерпевшая не стала ничего уточнять, а последовала указаниям звонивших – сняла с нескольких своих банковских карт более 240 тыс. руб. Также по указанию мошенников она оформила кредит в одном из банков на сумму в 185 тыс. руб. Все наличные деньги она перевела на указанные звонившими номера. Общий ущерб составил 439 тыс. руб.

Во втором случае по похожему сценарию житель Ярославского района лишился 500 тыс. руб. В третьем случае жительница Рыбинска перевела мошенникам 173 тыс. руб.

Антон Антонов