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В Югре введут в разработку 4 новых участка месторождений

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) утвердили план по вводу в разработку Западно-Зимнего, Северо-Вайского, Средневайского, Зимнего участков недр, сообщили в пресс-службе правительства округа.

«На этих участках сосредоточено более 30 млн т. нефти. Решение принято с целью сокращения сроков прохождения согласований, экспертиз, для ускоренного ввода новых, перспективных участков месторождений», — заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании правительства округа.

Вовлечение в разработку запасов и ресурсов новых месторождений сможет сократит темпы снижения объема добычи нефти.

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