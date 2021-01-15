Погрузка зерна на экспорт в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась вдвое

В 2020 году объем погрузки зерна на экспорт в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) увеличился в два раза против показателей 2019 года, до 308 тыс. т. Так. В Китай было отгружено 70 тыс. т, в Монголию и Казахстан – по 48 тыс. т, в Турцию – 40 тыс. т.

Всего в 2020 году объем погрузки зерна на железную дорогу в регионе составил 527,5 тыс. т (+8,1% к показателям 2019 года).

По итогам уборочной кампании в регионе урожай зерновых и зернобобовых культур составил 2,6 млн т (+ 1,7% к 2019 году). Пшеницы было собрано 1,7 млн т, что чуть выше показателей 2019 года.

Подробнее об урожае зерна в 2020 году в сибирских регионах — в материале «Ъ-Сибирь» «Зерно по осени посчитали».

Оксана Павлова