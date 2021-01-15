В Москву пришли крещенские морозы

На выходных в Москву придут двадцатиградусные морозы. Накануне на фоне сильного снегопада в городе резко похолодало. Столичные синоптики зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы — столбики термометров днем опустились ниже минус 15 градусов. С вечера 13 января в городе выпала четверть месячной нормы осадков, а высота снежного покрова достигла 34 см.

И на выходных аномальное похолодание в Москве продолжится, говорит ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков: «Русская зима набирает обороты. В Москве зафиксирован самый большой снежный покров, его высота достигла 34 см. Такой снежный покров больше характерен для максимума сезона, который обычно приходится на февраль. Снегопад был связан с выходом южного циклона. Понижение температуры продолжается, дневная температура не превысит 15 градусов, несмотря на то, что день будет солнечным. Такой температурный фон считается очень низким, среднесуточная температура более, чем на 7 градусов отклонится от нормы.

Перспектива такова, что 16 января в центре Европейской России выйдет еще один южный циклон, но его траектория пройдет несколько в стороне от Москвы, поэтому снег прогнозируется менее интенсивный.

Он будет от небольшого до умеренного и принесет уже в среднем от 5 до 8 см снежного покрова. Этот циклон вызовет волну еще более холодного воздуха, и, таким образом, в предстоящие выходные не исключаются уже 25-градусные морозы».

Ранее столичные власти заявляли, что во время снегопада коммунальные службы будут работать в режиме повышенной готовности. Однако 14 января москвичи жаловались в соцсетях, что все же снег вовремя не убирается. Кроме того, из-за непогоды в городе возникали девятибалльные пробки, а нагрузка на общественный транспорт выросла примерно на 15%.

Ульяна Миненкова