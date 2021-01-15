У предпринимателя из Воткинска похитили 300 тысяч рублей под предлогом оплаты товара

Предприниматель из Воткинска лишился 300 тыс. руб. при оплате товара. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии

По словам потерпевшего, в конце декабря 2020 года на его электронную почту пришло письмо с адреса, схожего с адресом одного из поставщиков. Оно содержало данные накладных и реквизиты счета, на который необходимо отправить деньги за поставленный товар. Предприниматель перевел на счет 300 тыс. руб., а через несколько дней получил сообщение о задолженности от настоящего поставщика.