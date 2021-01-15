В Усть-Лабинском районе открыт завод по производству полипропиленовых мешков

Завод по производству продукции из полипропилена запущен в режиме опытно-промышленной эксплуатации компанией «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро»). Предприятие располагается на территории индустриального парка «Кубань» в Усть-Лабинске. Инвестиции составили 204 млн руб., из которых 50 млн руб. - льготный займ от Фонда развития промышленности края.

На заводе выпускают полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем или без него, предназначенные для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов и строительных материалов. Кроме того, производство рассчитано на выпуск полиэтиленовой пленки шириной 160 см. Мощность завода составляет 8,6 млн штук в год. Ожидается, что годовая выручка предприятия составит 140 млн руб. без НДС. Срок окупаемости проекта 8 лет.

«ГК «Прогресс Агро» - вертикально интегрированная группа, и мы по максимуму стараемся закрывать свои потребности самостоятельно. Потребность наших компаний в полипропиленовых мешках составляет 3-3,5 млн штук в год. До этого мы покупали их у сторонних организаций», - сообщил президент ГК «Прогресс Агро» Андрей Олейник.

По данным сайта группы, выручка «Прогресс Агоро» в 2019 году составила 11,2 млрд руб. Группа занимается растениеводством, животноводством, производством сахара и мясопереработкой. Предприятия «Прогресс Агоро» базируются в Усть-Лабинске.

Андрей Ульченко