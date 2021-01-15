В Самарской области пять городов готовы к введению раздельного сбора отходов в 2022 году

Пять из десяти городов Самарской области готовы рассмотреть возможность введения раздельного сбора ТКО в 2022 году. Муниципалитетам необходимо софинансирование расходных обязательств из бюджетов вышестоящих уровней для закупки контейнеров накопления отходов и устройства инфраструктуры. Об этом в ответе на запрос “Ъ-Волга” сообщила пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ региона.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время система раздельного сбора ТКО в Самарской области находится на стадии формирования. Постановлением правительства региона в июле 2020 года утвержден порядок накопления ТКО (в том числе, раздельного). Документ предусматривает условия поэтапного перехода на раздельное накопление. Ранее в июне 2020 года Правительство РФ утвердило «дорожную карту» по введению раздельного накопления и сбора ТКО. Карта предусматривает совершенствование законодательства в части регулирования отношений по обращению с вторичными ресурсами, установления правил раздельного накопления ТКО. Реализация мероприятий планируется до четвертого квартала 2021 года.

Ранее прокуратура Самарской области обратилась в суд с иском к министерству энергетики и ЖКХ региона в связи с бездействием ведомства при организации раздельного накопления ТКО. Поводом стали результаты проверки надзорного органа, которые показали, что работа, проводимая министерством в этом направлении, «неэффективна и требует активизации». Внедрить в регионе раздельный сбор мусора планировалось еще в начале 2020 года.

Ани Айвазян