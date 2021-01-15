Крещенские купания в Ижевске пройдут с соблюдением антиковидных мер

В Ижевске решили не отменять крещенские купания. Купели подготовят на пруду около Поисково-спасательной службы на ул. Береговой и Южной набережной, рассказал журналистам замглавы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков. Они будут работать 18 и 19 января.

При этом будут действовать антиковидные меры. В теплые палатки будут запускать не более 10 человек за раз. Из-за этого подход к купели может затянуться.

Ранее сообщалось, что в Сарапуле отменили крещенские купания. Это связано с ситуацией с коронавирусной инфекцией.