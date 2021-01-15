В Красноярске пресечена контрабанда драгметаллов

В Красноярском крае 42-летнего житель признали виновным в незаконной поставке драгметаллов из поселка Северо-Енисейский (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Он приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщает УФСБ России по Красноярскому краю. Житель региона был задержан сотрудниками управления в мае 2020 года. В ходе спецоперации были изъяты из оборота 1 кг изделий из природного золота стоимостью около 3 млн руб.

Ранее на Алтае главу артели старателей наказали условно за незаконную добычу. С мая по декабрь 2019 года было добыто 6,5 кг золота. Ущерб государству составил более 18 млн руб.

Подробнее о расследовании дела о незаконной добыче золота — в материале “Ъ-Сибирь” «Золотодобытчики намыли на дело».