В Башкирии осужден учредитель завода за мошенничество в 225 млн рублей

Октябрьский городской суд признал учредителя ООО «Октябрьский завод металлоконструкций» (ОЗМК) Евгения Прохорова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 7 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что в июне 2015 года подсудимый в качестве гендиректора ОЗМК заключил договор поставки оборудования с ООО «Энерголит». Однако завод поставлял клиенту недоукомплектованную продукцию. Для придания видимости исполнения принятых обязательств от имени «Энерголита» составлялись фиктивные товарно-сопроводительные документы с указанием недостоверной информации об отправке оборудования в полном объеме, на основании которых подписывались товарные накладные и начислялась оплата. С 2015 по 2018 году «Энерголиту» причинен ущерб в размере более 225 млн руб., говорится в сообщении прокуратуры.

Суд назначил Евгению Прохорову четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Влада Шипилова